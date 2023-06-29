رئيس الوزراء يشهد حفل الاستقبال الذي أقامه ولي العهد السعودي تكريما لوفود الحج
كتب- مصراوي:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، حفل الاستقبال الذي أقامه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تكريما لوفود الحج لهذا العام.
وشهد الحفل مجموعة من الوزراء وكبار المسئولين من المملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية والإسلامية وأعضاء السلك السلك الدبلوماسي لدى المملكة.
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