ضبط مخدرات وصواعق مع راكبين قادمين من لندن وباريس

كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب أجنبي من اصل مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان فور وصوله من العاصمة الانجليزية لندن، كما تم ضبط راكب مصري بحوزته كمية متنوعة من المخدرات والصواعق فور وصوله من العاصمة الفرنسية باريس ، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما .

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من لندن ، استوقف أحمد الجمل مأمور الجمرك احد الركاب اثناء محاولته الخروج من الصالة وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد جبر مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم ، تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، وكلف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من مستلزمات طب الأسنان بلغ عددهم ٢٠٤ عبوات متنوعة شارك في الضبط محمد السيد قنديل مأمور الجمرك وطارق فرج من إدارة الامن الجمركي.

والمحاولة الثانية جاءت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار ، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من باريس ، تم ضبط راكب مصري بحوزته ٢٩ شريطاً لعقار الترامادول المخدر باجمالي ٢٨٨ قرصاً و ٤ قطع حشيش بوزن ٩٥،٥ جرام، و٢ صاعق ومطواة واسبراي رادع ، وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار انه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، وتم الضبط بواسطة كل من هيثم الدمرداش مأمور التفتيش اليدوي وعلي جلال مأمور الجمرك في التفتيش الذاتي والدكتور مؤمن حسن في الجرد والعد والتصنيف وتحريز المضبوطات .

امر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦٦ ضد الراكب الاول ، كما امر احمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦٧ ضد الراكب الثاني ، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي ، والذي احال الراكب الثاني للنيابة .