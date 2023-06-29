10 آلاف خدمة.. ماذا تستهدف حملة "100 يوم صحة"؟

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، التي قدمتها حملة "100 يوم صحة: للمواطنين، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ89 ألفًا و393 خدمة، وكانت المنوفية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ10 آلاف و152 خدمة.

وتسعى الحملة إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

وتهدف حملة 100 يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهور بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

وتشمل الحملة الجديدة الانتفاع بخدمات المبادرات الصحية والتي تشمل مبادرات: مبادرة صحة المرأة، مبادرة فحص المقبلين على الزواج، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وحددت الوزارة خطين ساخنين: 15300، 15335 للتواصل ومعرفة كيفية الاستفادة من خدمات الحملة الجديدة.

وشددت وزارة الصحة على تخصيص فرق متنقلة تقدم خدمات المبادرات من خلال القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، وسيارات تنظيم الأسرة، مع التوعية بكافة خدمات المبادرات الرئاسية.