برلماني: ثورة 30 يونيو علامة مضيئة في تاريخنا الوطني
كتب- نشأت علي:
وجه النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.
وقال النائب أحمد أبو زيد إن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تاريخ محفور فى ذاكرة كل مصري، ستظل علامة مضيئة بأحرف من ذهب في تاريخنا الوطني، تلك الثورة التي أنقذت مصر من نفق مظلم، وكانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات.
وأضاف أن ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر وجاءت بقيادة وطنية وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وغيرت مسيرة هذا الوطن، وأعادت لمصر ثقلها الإقليمي والدولي.
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