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رئيس الشيوخ: المصريون خرجوا جميعاً ضد قوى الشر في 30 يونيو لينقذوا وطنهم

10:47 ص الخميس 29 يونيو 2023

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو.

وجاء نصها: الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ يسعدني أن أبعث إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيه المجيدة والتي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن والتي أظهر فيها المصريون وعيهم بما يحاك لهم، فخرجوا جميعاً ضد قوى الظلام والشر ليردوها خائبة على أعقابها وينقذوا وطنهم.

وأنتهز هذه المناسبة وأتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يعيدها على سيادتكم بالتوفيق والسداد وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الرخاء والازدهار .

حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم .

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المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى 30 يونيو

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