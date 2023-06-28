موعد تقديم كراسات الشروط والقرعة لتخصيص شقق الإسكان في 4 مدن



كتب- محمد عبدالناصر:

انتهت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، يوم الاثنين الماضي الموافق 26 يونيو من إجراءات التقديم على مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة ولؤلؤة أكتوبر ولؤلؤة بدر ولؤلؤة العاشر من رمضان.

وبعد الانتهاء من شراء كراسات الشروط الخاصة بكل مشروع من المشروعات في المدن الـ 4، يتم تقديمها وفقا للمواعيد التالية:

1- مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.. خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023.



2- مشروع لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو 2023



3- مشروع لؤلؤة أكتوبر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023.



4- مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.



وأكدت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن تخصيص الشقق سيكون بالقرعة العلنية بين المتقدمين والتي ستعقد وفقا للمواعيد التالية:



1- مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يوم الأحد 3 سبتمبر 2023.



2- القرعة العلنية لمشروع لؤلؤة بدر ستكون يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023.



3- القرعة العلنية لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر ستكون يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023.



4- القرعة العلنية لمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان يوم الخميس 14 سبتمبر 2023.



وتجرى قرعة كل مشروع في تمام الساعة 12 ظهراً بمقر نادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي.



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