طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال الحجاج ورحلات عيد الأضحى

كتب- محمد عبيد:

تشهد صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي حالة طوارئ، لكثافة عودة الجسر الجوي للحجاج من جدة والمدينة المنورة في الصالة الموسمية وكثافة تشغيل الرحلات المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتي قد يبلغ عدد المسافرين حوالي أكثر من 80 ألف راكب يوميا خلال أيام العيد على الرحلات الدولية والداخلية .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن سلطات المطار انتهت من الجسر الجوي الخاصة بسفر الحجاج ليبدأ بعد ذلك العودة عقب أداء المناسك والتي تتزامن مع سفر باقي الرحلات الدولية والداخلية وكثافة تشغيل المطار خلال أيام الإجازات.

ونسقت سلطات المطار مع كل شركات الطيران وكذلك الجهات المعاونة لنجاح موسم عودة الحجاج، وكذلك حل أي مشاكل أثناء التشغيل وزيادة الأطقم العاملة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد الصالات كثافة في التشغيل، سواء على رحلات الوصول الدولية أو الداخلية وكذلك على رحلات السفر الدولية والداخلية قد تصل إلى أكثر من 555 رحلة يوميًّا.

وأوضحت المصادر أن شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، تتابع موسم سفر وعودة الحجاج، وكذلك المصريين والأشقاء العرب القادمين من الخارج لقضاء إجازة العيد، حيث عُقدت اجتماعات مع الجهات المعاونة بالمطار لبحث خطة التشغيل أثناء عيد الاضحي المبارك، والتي تشهد كثافة في التشغيل قادمة من مختلف الدول وليس السعودية فقط، بسبب بدء الإجازة الصيفية ورغبة الكثير من الأسر المصرية والأشقاء العرب في قضائها بالمدن المصرية، وتم الاتفاق على زيادة الأطقم العاملة من مختلف جهات المطار، للقضاء على أي زحام أو تكدس وحل أي مشاكل خلال جداول التشغيل .

وأكدت مصادر بشركة مصر للطيران أن أسطول الشركة يعمل بكامل طاقته لسفر وإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة وكذلك الانتظام في الرحلات الدولية الأخرى، كما انتهت الشركة من جدول زيادة الرحلات الداخلية أيام عيد الاضحي المبارك لنقل المصريين الراغبين في قضاء الإجازة داخل المدن السياحية "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم.​