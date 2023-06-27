خاص- مدير طوارئ قصر العيني: إضافة غرفة عمليات جراحة لاستقبال حالات عيد الأضحى
كتب- مصراوي:
قال الدكتور أحمد البتانوني، مدير مسشتفى الطوارئ والاستقبال بمستشفيات قصر العيني كلية الطب جامعة القاهرة، إنه تم إعداد جداول لأطقم الصيادلة للتأكد من توافر المخزون الإستراتيجى للأدوية خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك، ووضع جداول للمخازن بالمستشفيات خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من صرف جميع المستلزمات اللازمة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وإضافة غرفة للجراحات وذلك لتلائم طبيعة الحالات المترددة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
وأكد البتانوني خلال تصريحات لـ"مصراوي": تم تكثيف الخدمات الأمنية على المخازن وجميع الأماكن الحيوية بالمستشفيات، وتأمين توفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته.
وأشار إلى توفير وسائل الوقاية والسيطرة على الإخطار، وتحديد مسؤوليات الأفراد والإدارات المختلفة بالمستشفيات خلال فترة أجازة عيد الأضحى.
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