للتهنئة بعيد الأضحى.. السيسي يتصل بولي عهد الكويت
كتب- محمد سامي:
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، حيث توجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً تحت قيادة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
من جانبه، أعرب ولي العهد الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التقدم والازدهار والسلام.
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