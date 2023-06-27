وكالة الفضاء المصرية: اتفاقية تعاون مع الوكالة الروسية يوليو المقبل في سانت بطرسبرج
القاهرة- أ ش أ:
أعلن الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة ونظيرتها الروسية في شهر يوليو المقبل خلال المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، الذي سينعقد في سانت بطرسبرج.
وأشارت الوكالة - في بيان أصدرته اليوم - إلى أن ذلك جاء خلال استقباله وفد وكالة الفضاء الروسية برئاسة يوري بوريسوف، والسفير غيورغي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة والوفد المرافق لهم، وذلك بمقر الوكالة.
وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء أنه تربط مصر علاقات طويلة الأمد ووثيقة مع روسيا وقدرات وتعاون كبير نحو التنمية، موضحا أنه تم خلال الزيارة عقد مناقشات حول المبادئ والفوائد الضرورية لتطوير التعاون المصري الروسي في مجال تطوير تعليم تكنولوجيا الاتصال واستكشاف الفضاء الخارجي وإنتاج وإطلاق المركبات الفضائية وتطوير البرنامج المأهول والبنية التحتية الفضائية والأرضية.
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