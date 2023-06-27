"الإسكندرية للكهرباء" تكشف استعداداتها لاستقبال عيد الاضحى والعطلات الصيفية

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: إن الشركة قامت بمراجعة تجهيزات جميع الفروع الفنية بـ 22 فرع واستدعاء كافة الدرجات وتكثيف أعمال الوردية.

كما تم التأكد من تمام جاهزية فرق إصلاح الأعطال على مدار الثلاث ورادي وجميع الفرق مجهزة بوسائل النقل والمعدات والمهمات اللازمة للإصلاح ودوائر التليفون المغلقة لسـرعة التحرك وإصلاح الأعطال، بالإضافة إلى توفير فرق الطوارئ الخاصة بوحدات الديزل والمتواجدة على مدار 24 ساعة، لسرعة التحرك بالديازل وتركيبها في حال أي طارئ بواقع 30 ديزل بقدرات مختلفة.

وأضاف "الفقي" لمصراوى، أن الشركة قامت بتوزيع ديازل الطوارئ على قطاعات الشبكات ووضع بعض الديازل بقطاع الساحل الشمالي للدفع بها في حال وجود أي أعطال جسيمة.

وشدد على أنه تم تحديد غرفة عمليات (دائمة) بالديوان العام بالشـركة على مدار 24ساعة مخصص لها التليفونات ارقام (4960703 – 3923905)، إضافة إلى أنه تم مراجعة جميع المحطات والموزعات والمغذيات الرئيسية للشبكة من خلال 3 مراكز تحكم؛ كما يتم متابعة الجهود بصفة مستمرة وسرعة الفصل والتوصيل لأي عطل.

وأوضح أنه تم تأمين تغذية المنشآت الحيوية والمناطق الاستراتيجية والمتنزهات والنوادي الشاطئية، كما تم أيضا مراجعة علب الكابلات الأرضية والتأكد من إحكام غلقها لعدم وجود أي خطورة على أرواح المصطافين – مع عمل الضبطيات القضائية لحالات التعدي على الشبكة التي ظهرت.