شباب من المهجر يزورون إيبارشية ببا والفشن وسمسطا

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كتب- إسلام لطفي:

استقبل الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا بمقر المطرانية، مجموعة من الشباب الزائرين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا برفقة نرمين رياض رئيس موسسة Coptic Orphans ودكتورة نفين مدير البرنامج The 21 بالمؤسسة.

وتأتي هذه في إطار تقديم بعض الدورات التدريبية لأطفال وشباب الإيبارشية وذلك ضمن أحد البرامج التي تنفذها هيئة coptic orphans بمصر والتي تهدف إلى ربط أبناء الكنيسة بالخارج بكنيستهم في مصر.