ربان الكنيسة السريانية بمصر يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى

كتب- إسلام لطفي:

أرسل الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، برقية تهنئة لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونصت الرسالة على: يسرني بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، برئاسة البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، والمطران مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، أن أتقدم لكم ولجميع إخوتنا وأحبائنا، بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وأضاف: مصلين إلى الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة، وأن يمدكم بالعون، ويبارك جهودكم الحثيثة للنهوض بمصر الغالية، لتستكملوا مسيرتكم الوطنية المخلصة في بناء الجمهورية الجديدة، واستعادة دور البلاد الرائد في المنطقة والعالم.