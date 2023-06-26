لن يمر بدون حساب.. نائبة سكندرية تتوعد المسؤولين عن انهيار عقار سيدي بشر

كتب- مصراوي:

عبرت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، عن خالص الأسف تجاه حادث سقوط عقار سيدي بشر.

وشددت على أنها من واقع مسؤوليتها كعضو مجلس نواب، تؤكد على أن هذا الحادث لن يمر بدون حساب للمسؤول عنه أيا كان موقعه لأن أرواح الناس وحياتهم ليست لعبة، وما حدث يؤكد ما طالبنا به مرارا بضرورة مراجعة أوضاع العقارات في الإسكندرية.

وأكدت النائبة - في تصريحات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - أنها ستتابع مُستجدات الحادث لحظة بلحظة لتقديم أي دعم مطلوب، مشيرة إلى أن مراجعة أوضاع العقارات فى المحافظة أصبح مسئولية كبيرة من خلال خطة شاملة.

وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت، ظهر اليوم الاثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والصحة والتضامن والاجتماعي، مع التواجد الميداني بموقع انهيار الجزء الأمامي من عقار المنتزه أول.

وقالت المحافظة، في بيان، إن العقار أصابه انشطار نصفي رأسي، موضحة أنه جار التأكد من وجود أي مواطنين أسفل الأنقاض.

وبحسب بيان المحافظة، فإن العقار يستخدم كشقق للإيجار للمصطافين خلال موسم الصيف.