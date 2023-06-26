وزارة العمل: مكتب تمثيل العمال بإيطاليا يُعيد مستحقات عمال مصريين



القاهرة- أ ش أ:

ذكرت وزارة العمل أن مكتب التمثيل العمالي بدولة إيطاليا قام بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلات بعض المواطنين العاملين بإيطاليا ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.

وأوضحت الوزارة، أن الوزير تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا برئاسة الملحق العمالي محمود حمزاوي أفاد فيه بأن المكتب تلقى طلب المواطن "ر.أ.ز" المقيم بمحافظة القاهرة بشأن تضرره من عدم الحصول على مستحقاته التأمينية عن فترة عمله بإيطاليا.

وأضافت أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وتبين توافر متطلبات حصوله على معاش الشيخوخة، وبالمتابعة الفعالة مع هيئة التأمينات الإيطالية (INPS) نجح المكتب في تسوية مستحقاته التأمينية وإقرار معاش شهري له بأثر رجعي تم صرفه اعتبارًا من يونيو الجاري، فضلًا عن تحويل كافة المبالغ المستحقة له.

كما تلقى المكتب التماسًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في الحصول على المستحقات التأمينية لذويهم المتوفين عن فترة عملهم بإيطاليا وهم، ورثة المرحوم أ.م.أ من محافظة بورسعيد، وورثة المرحوم س.ع.ع من محافظة القاهرة، وورثة المرحوم ه.م.أ من محافظة الشرقية، وورثة المرحوم م.س.ا من محافظة المنوفية.

وقام المكتب على الفور ببحث هذه المستحقات بالتنسيق مع هيئة التأمينات سالفة الذكر وتبين أحقيتهم جميعًا في الحصول على معاش الورثة، وبعد إرشادهم للمستندات المطلوبة ومساعدتهم في استيفائها تم تجهيز ملفاتهم وتسليمها إلى الهيئة المشار إليها لتسوية مستحقاتهم وتحويلها إليهم، وجاري المتابعة المستمرة لحين تحويل كافة المستحقات لذويها على حساباتهم البنكية بجمهورية مصر العربية.