أمين "الفلاحين": زراعة أراضٍ في إفريقيا يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر
كتب- إسلام لطفي:
اقترح النوبي أبو اللوز، أمين عام نقابة الفلاحين، أن تؤجِّر مصر مزارع في دول إفريقيا، لزراعتها بالحبوب، من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وقال في لـ"مصراوي"، إنَّ مصر في حاجة إلى التوسع في الرقعة الزراعية، مؤكدًا أن لكل أزمة مخرج.
وأشاد بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الأخيرة، حيث تعاونت المؤسسة العسكرية ووزارة التموين، في زراعة القمح في توشكى وشرق العوينات.
وأوضح أن الفقر المائي يؤثر على الفلاحين، مشيرًا إلى أنهم لم يشعروا حتى الآن بتأثير سد النهضة الإثيوبي ولكن في الملء الجديد قد يحدث التأثير.
ولفت إلى أن تبطين الترع والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة، أدت إلى الحد من تسريب المياه الذي كان يحدث قبل ذلك، وأصبح يحافظ على المياه.
وطالب بزيادة عدد محطات تحلية المياه، لأنها خطوة مهمة جدًا، لأنه يساعد على حل الأزمة.
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