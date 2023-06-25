خاص- عميل مهم وجناح ملكي.. كواليس جديدة عن زيارة جوارديولا إلى مصر



كتب- محمد عمارة:

قال صلاح عتريس، صاحب الشركة السياحية التي استقدمت المدرب العالمي بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، إلى مصر، إن ترتيب زيارة لجوارديولا إلى مصر مسألة لم تكن بالسهولة التي يتخيلها أي شخص، مضيفا: أنك تجيب راجل بالحجم والشهري دي في ظل منافسة كبيرة من بعض الدول الآخرى للفوز بالرحلة أمر صعب جدا".

وأضاف "عتريس"، "عملنا منذ شهرين أو أكثر على ترتيب هذه الزيارة، لافتًا إلى أن شركته تتعامل مع السوق الأسباني وأمريكا الاتينية، حيث يتم التعامل شركاء في اسبانيا وهم من أكبر الشركات التي تهتم بالطبقة العليا في هناك.

وتابع: "تواصل معي أحد أصحاب هذه الشركات لترتيب زيارة لعميل مهم دون الإفصاح عن صاحب الزيارة في البداية، لكن مع بدأ ترتيب الإجراءات علمت أنه جوارديولا وأسرته ويريدون زيارة مصر".

وأكد صاحب الشركة السياحية التي استقدمت المدرب العالمي بيب جوارديولا، أن الزيارة كانت في سرية كاملة، ولمدة شهرين كل ما يتعلق بالزيارة سري جدا، فالهدف من هذه الزيارة الاستمتاع بها.

وأشار إلى أنه تم حجز لجوارديولا وأسرته الجناح الملكي في أهم فندق في مصر، وتم وضع نقاط جذب كثيرة في الزيارة، ورغم التكلفة الكبيرة لمثل هذه الزيارات إلا أنه تم فتح الهرم بشكل خاص له، كما تم تنفيذ عشاء رومانسي وحجز البالون الطائر له ولأسرته، كما يتم ترتيب حاليا زيارة الصوت والضوء في أسوان.

وتابع: "في الحقيقة تفاجئت أني بتعامل مع شخص متواضع جدا".

وأوضح أنه أثناء استقباله في مصر وتحديدا في مطار القاهرة صالة كبار الزوار كانت تذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود وتساءل: مين اللى بيلعبوا دول؟.

وأشار إلى أنه شاهد 5 دقائق من مباراة الأهلي وحرس الحدود خلال تواجده في المطار وأثناء إنهاء إجراءات الدخول، لكنه لم يعلق بأي شئ على المباراة.

وأكد أن أكثر الأشياء التي أنبهر بها جوارديولا في مصر هي صالة المومياوات في متحف الحضارة، ومنطقة أبو الهول خاصة وأنه هو من فتح هذه المنطقة وظل بها منفردا مع أسرته، فهو مهتم بالحضارة المصرية.

وعن نوعية الأكل التي تناولها جوارديولا، قال عتريس: "في أول يوم تم تجهيز غداء خاص له بفندق مينا هاوس، وهو بياكل اللى عاوزه دون أي تدخل منا".

ونتبع: "يارب يفضل بالاستمتاع اللى فيه هو وأسرته وسيغادر من مطار أبو سمبل يوم 29 يونيو الجاري إلى برشلونة في إسبانيا.