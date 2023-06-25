رئيس"مصر العليا": رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى جميع القطاعات والهندسات بالمحافظات التابعة لنطاق الشركة (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج) وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

وأوضح "صدقى"، لمصراوى، انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وذلك من خلال التالي: -

- إنشاء غرف عمليات فرعية بالقطاعات والهندسات والشبكات مرتبطة بالغرفة الرئيسية بالشركة برئاسته على مدار ٢٤ ساعة خلال فترة الأعياد.

- تجهيز فرق الطوارئ على مدار الساعة طوال اليوم للتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة تجنباً لانقطاع التيار الكهربائي.

- توفير مهمات الصيانة اللازمة، مع اتخاذ اللازم نحو فتح المخازن لصرف أي مهمات طارئة.

- تجهيز (مولدات كهرباء) ماكينات ديزل للتدخل السريع في الحالات الطارئة..

- استمرارية تأمين المقار الرئيسية للجان امتحانات الثانوية العامة والكنترولات.

ووجه رئيس الشركة بتكثيف أعمال لجان التحصيل، مشددًا على النواب ورؤساء قطاع التوزيع ومديري العموم بتكثيف حملات المتابعة والرصد للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية لجموع جمهور المواطنين نطاق الشركة وتحصيل مستحقات الشركة.