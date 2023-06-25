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بينها مفتاح أبو الهول.. صور تنشر لأول مرة من زيارة جوارديولا لمصر

06:23 م الأحد 25 يونيو 2023
  • عرض 4 صورة
    زيارة جوارديولا لمصر
  • عرض 4 صورة
    زيارة جوارديولا لمصر
  • عرض 4 صورة
    زيارة جوارديولا لمصر
  • عرض 4 صورة
    زيارة جوارديولا لمصر
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كتب- محمد عمارة:
ينشر مصراوي صورًا خاصة وحصرية لأول مرة من زيارة المدرب العالمي الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشفت الصور التي ينشرها مصراوي، أنه احتفاءًا بزيارة المدرب العالمي، تم فتح منطقة أبو الهول خصيصًا له والتقاط بعض الصور أثناء دخوله.

ووصل بيب لمطار القاهرة الدولي رفقة أسرته، لقضاء ثمانية أيام في مصر للسياحة، يومين بالقاهرة، وستة أيام ما بين الأقصر وأسوان.

ووصل بيب من إسبانيا رفقة عائلته، زوجته ونجله وابنتيه على متن طائرة خاصة، واستقبلته نسرين عثمانلي، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة.

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