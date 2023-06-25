تخلص من رأس الذبيحة فورا في هذه الحالة.. الطب البيطري يكشف التفاصيل

كتب- محمد نصار:

كشفت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة سبب تواجد حشرة في رأس الغنم أو الماعز في بعض الأحيان وطريقة وصولها إلى هذه المنطقة.

وقالت مديرية الطب البيطري، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه يوجد في بعض الأحيان دودة أو حشرة موجودة في رأس الغنم أو الماعز بعد ذبحها.

وأضافت المديرية أن هذه الدودة مصدرها ذبابة تدعى نغف الغنم "Oestrus ovis" وهي ذات لون بني أو أصفر غامق وعليها شعر كثير وحجمها أكبر قليلا من الذبابة العادية، وتكثر في فصل الصيف، وهى سريعة الطيران.

وتابعت المديرية أن هذه الذبابة تقوم بوضع البيض على أنف الغنم وخلال 24 ساعة يفقس البيض ويتحول إلى يرقات بيضاء اللون ثم تدخل اليرقات داخل التجاويف الأنفية حتى تصل إلى الجمجمة.

وتتغذى هذه اليرقة وهي في طور النمو على الإفرازات المخاطية وعلى الأنسجة أو الأعضاء الحية للرأس، وتعيش عدة أشهر داخل الجمجمة ثم تبدأ بالنزول وتتغلغل مرة أخرى داخل التجاويف الأنفية محاولة الخروج، وهو ما يدفع الغنم لإفراز المزيد من السوائل المخاطية داخل أنفها للتخلص منها.

أعراض الإصابة بها على الغنم

1- غلق فتحات الأنف والتنفس عن طريق الفم.

2- الغنم تصبح غير قادرة على العطس بشكل طبيعي فتضطر لتحريك رأسها باستمرار وضرب أرجلها الأمامية على الأرض.

3- هياج عصبي (تضرب رأسها على الجدران أو أي شيء صلب في محاولة لإخراج ما يعلق بأنفها من مخاط ودود).

4- توقفها عن الأكل والشرب لفترة.

وتتكون يرقة هذه الذبابة من 11 حلقة واضحة وطولها 12.5 مم وقطرها يبلغ ثلث طولها تقريبا وتتحول إلى عذراء في التربة بعد 24 ساعة وتظل كذلك من 4-6 أسابيع حتى تتحول إلى حشرة كاملة.

تأثير الدودة على اللحوم بعد الذبح

تعتبر اللحوم صالحة للاستهلاك الآدمي ولكن يجب التخلص من رأس الحيوان، لذلك:

1- يجب تجريع الغنم بأدوية الديدان وحقنها بالإيفوميك بصورة دورية للتخلص من هذه الدودة.

2- يجب مكافحة الحشرات والعناية بتنظيف الحيوان باستمرار.

3- يجب قتل الدودة حتى لا تتطور إلى ذبابة بالغة ناقلة للأمراض.