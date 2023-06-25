"100 يوم صحة".. تفاصيل حملة جديدة تُطلقها وزارة الصحة للمصريين والأجانب

كتب- أحمد جمعة:

تُطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، حملة جديدة تحت عنوان "100 يوم صحة"، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، والتي من المقرر أن تستمر حتى شهر أكتوبر المقبل.

وقالت الوزارة إن الحملة الجديدة هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

وتهدف حملة 100 يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهور بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

وتشمل الحملة الجديدة الانتفاع بخدمات المبادرات الصحية والتي تشمل مبادرات: مبادرة صحة المرأة، مبادرة فحص المقبلين على الزواج، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وحددت الوزارة خطين ساخنين: 15300، 15335 للتواصل ومعرفة كيفية الاستفادة من خدمات الحملة الجديدة.

وشددت وزارة الصحة على تخصيص فرق متنقلة تقدم خدمات المبادرات من خلال القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، وسيارات تنظيم الأسرة، مع التوعية بكافة خدمات المبادرات الرئاسية.