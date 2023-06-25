وكيل "قوى النواب": تنفيذ رؤية السيسى أمام قمة باريس تكفل ارساء نظام مالى عالمى

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد" التي انعقدت بالعاصمة الفرنسية باريس حققت مكاسب متعددة لصالح مصر والدول الافريقية والنامية.

وأوضحت "درويش"، فى بيان أن كلمة ومشاركة الرئيس السيسي ولقاءاته المكثفة مع قادة العالم من المشاركين في هذه القمة كان هدفها الرئيسى توصيل صوت الدول الافريقية والنامية للمجتمع الدولى من أجل تنفيذ التعهدات المالية من الدول النامية لدعم ومساندة الدول الافريقية والنامية فى مواجهة جميع التحديات المالية العالمية ومواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ مؤكدة أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة تأتي تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتعكس أهمية دور مصر في دعم المبادرات الدولية التي تستهدف دعم الدول النامية والأقل نموًا .

وأكدت النائبة سولاف درويش الأهمية الكبيرة للرؤية المصرية التي طرحها الرئيس السيسي أمام قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس خاصة انها كانت واضحة وداعمة لتعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة آليات مناسبة لتوفير التمويل للدول المحتاجة، وذلك لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة، مثل تغير المناخ و جائحة كورونا الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يترتب عليها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد معربة عن ثقتها التامة فى أن تنفيذ المجتمع الدولى لروية مصر يحقق مبدأ إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة ومن بينها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي.