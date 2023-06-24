تختلف مدته من عام لآخر.. ما هو أقدم صوم عرفته الكنيسة؟

كتب- إسلام لطفي:

تشهد الكنيسة في الوقت الحالي، صوم الآباء الرسل، الذي يُعد أقدم صوم عرفته الكنيسة، وهو تذكار لصوم بداية خدمة التلاميذ بعد حلول الروح القدس عليهم، لذلك يعتبر صوم الخدمة والخدام.

ويتميَّز هذا الصوم بالخدمة وإبراز عمل الروح القدس إلى الصلاة والصوم، وتحدد بشكله الحالي في عهد البابا خريستوذولوس الـ66 من باباوات الكرسي المرقسي، في القرن الحادي عشر.

وتقرَّر أن يبدأ الصوم في اليوم الذي يلي عيد العنصرة وينتهي في عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس الرسولين.

ويعتبر هو الصوم الكنسي الوحيد الذي تختلف مدته من عام إلى آخر "15- 49 يومًا"، لأن نهايته محددة "12 يوليو"، بينما بدايته مرتبطة بعيد العنصرة الذي يختلف موعده كل عام.

وخلال صوم الرسل يتم فيه الصيام عن اللحوم الحمراء و‌الدواجن ومنتجات اللحوم والبيض و‌منتجات الألبان والزيت.