تنفيذ 4704 شقة.. الإسكان تعلن تفاصيل وحدات موظفي العاصمة الإدارية



كتب- محمد عبدالناصر:

قالت وزارة الإسكان، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، إن الوزير الدكتور عاصم الجزار، تابع الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية بسكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم تنفيذها بمدينة بدر حيث يتم تنفيذ 4704 وحدات سكنية.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، والتوقيتات الزمنية، لتخرج المرحلة الثانية في صورة متميزة، مثل المرحلة الأولى، خاصة أن هناك إقبالا كبيرا من الموظفين على الحجز في هذه الوحدات.

وقال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إنه والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، تفقدا مشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة "المرحلة الثانية" لعدد 196 عمارة تضم 4704 وحدات، كما تم تفقد أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة وأعمال الكهرباء بالمشروع.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه جارٍ حاليا تنفيذ أعمال الأسفلت وزراعة المسطحات الخضراء بالموقع، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ للعمارات بلغت 89% من المشروع، كما تم تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة تنفيذ 50% وتم توريد الكابلات بالمشروع.

وأشار إلى أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ أعمال المرافق (مياه - صرف - ري - طرق - فرمة)، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 85%، كما تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ أعمال الطرق "أساس وأسفلت" حيث وصلت نسبة تنفيذ الطرق بالمشروع إلى 35%، كما وصلت نسبة تنفيذ الغاز بالمشروع إلى 60%.

وشدد المهندس كمال بهجات، على تكثيف العمالة لإنهاء المشروع خلال الخطة الزمنية المحددة، ودفع الأعمال بالمشروع، منبها على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال (الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع)، للانتهاء من تنفيذ المشروع بكفاءة وجودة عالية.