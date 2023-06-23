رسائل السيسي في ثاني أيام قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا
كتب- إسلام لطفي:
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي عقدت على مدار يومي 22 و23 يونيو، ووجَّه خلالها العديد من الرسائل.
وتمثلت الرسائل في:
- ما تحقق خلال السنوات الماضية غير كاف لدعم الدول الإفريقية في مجابهة التغيرات المناخية.
- على الدول النامية تقديم الأفكار لمواجهة تغير المناخ وعدم إلقاء اللوم على الدول المتقدمة.
- التعاون بين الدول المتقدمة والنامية هو عمل مهم بين الجميع.
- التحدي والخطر واضح لنا جميعًا.
- الدول المتقدمة والغنية والتي لديها التكنولوجيا والمعرفة عليها مسئولية تجاه الآخرين الذين لا يمتلكون ذلك.
- المسئولية قد تكون أخلاقية أو سياسية.
- لم يجد الناس في إفريقيا الأمل وفرصة للحياة سيتحركون في اتجاه الذين لديهم الأمل والفرصة في أوروبا
- لدينا 9 مليون ضيف في مصر
- 27000 إنسان يموت سنويًّا بسبب الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا.
- مش عايزين نقول وعود ولا يتم تنفيذ منها إلا حاجات بسيطة جدًا.
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