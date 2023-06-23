إعلان

BBC

الرئيس السيسي يلتقي في باريس وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

02:50 م الجمعة 23 يونيو 2023
الرئيس السيسي يلتقي في باريس وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد سامي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في باريس، "برونو لومير" وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتنموي، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر لاستغلال الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى.

من جانبه؛ أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، مؤكداً دعم فرنسا لمشروعات الشركات الفرنسية في مصر، وتوفير آليات التمويل اللازمة لخطط الدولتين لبرامج التعاون المالي والفني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى تناول أعمال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، والحاجة الملحة إلى القيام بإصلاحات ذات مغزى في منظومة التمويل العالمي بهدف إضفاء مزيد من العدالة عليها وتعزيز قدرة الدول النامية على مجابهة التحديات المتشابكة، لاسيما على صعيد تغير المناخ.

سوق مصراوى

الرئيس السيسي في باريس السيسي يلتقي وزير المالية الفرنسي السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

المصروفات الدراسية 2024.. قرار عاجل بشأن ضوابط السداد لهذه الصفوف