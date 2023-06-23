عيد الأضحى 2023.. الأوقاف تعلن موضوع الخطبة

مدير أوقاف القاهرة يقود حملة نظافة موسعة بمسجد عمرو بن العاص استعدادًا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك هو "عيد الأضحى - يوم البشر والسرور والفرح والسعادة".

ودعت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة والخطباء إلى الالتزام بالنص الكامل لخطبة الجمعة على أقل تقدير، وعدم تجاوز الوقت المحدد لها.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنها تثق في سعة الأفق العلمي والدعوي للأئمة والخطباء.

وأطلقت وزارة الأوقاف، الأربعاء، حملة نظافة واسعة في جميع مساجد الجمهورية والتي تستمر حتى صلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي ووطني وإنساني، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ.

وأشارت إلى أن صلاة عيد الأضحى تقام في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط وما تم في عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.