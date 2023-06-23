السيسي: أكثر من 27 ألف شخص توفوا بسب الهجرة غير الشرعية في 10 سنوات
كتب - مصراوي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لديها 9 مليون ضيف من القادمين من الدول الأخرى.
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا، الجمعة:" الجميع يحدث كثيرا عن حقوق الإنسان ويدعمها، مضيفا:"احنا بنتكلم كتير على حقوق الإنسان، أنا معاكم، لكن خلال العشر سنوات اللي فاتوا، تم رصده وغرق ما يقرب من 27000 شخص سنويا بسبب الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا".
وتابع الرئيس السيسي:" "أكثر من 27 ألف إنسان غرقوا طوال هذه المدة، وإذا لم يجد الناس في قارة إفريقيا الأمل وفرصة للحياة هيتحركوا في اتجاه اللي عندهم الأمل والفرصة في أوروبا".
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