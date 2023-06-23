إعلان

BBC

السيسي: مصر حرصت على تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة

12:25 م الجمعة 23 يونيو 2023
السيسي: مصر حرصت على تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حرصت على تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، وأطلقت منصة نوفي خلال قمة المناخ COP27.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا، الجمعة، أن ريادة الدول المتقدمة مسؤولية تجاه الدول النامية، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية غير كاف لدعم الدول الأفريقية في مجابهة التغيرات المناخية.

وأوضح الرئيس السيسي، أن التحدي والخطر واضح أمام الجميع ويجب التحرك بفاعلية، لافتا إلى أنه خلال الـ 10 سنوات الماضية تم رصد وفاة أكثر من 27 ألف شخص جراء الهجرة غير الشرعية.​

سوق مصراوى

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي مشروعات للطاقة النظيفة منصة نوفي خلال قمة المناخ ميثاق التمويل العالمي الجديد

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

السيسي يدعو شركات الدول المتقدمة لتمويل البنية الأساسية في إفريقيا
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعديل جداول امتحانات الثانوية بسبب إجازة العيد..