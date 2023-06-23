السيسي: مصر حرصت على تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة
كتب - مصراوي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حرصت على تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، وأطلقت منصة نوفي خلال قمة المناخ COP27.
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا، الجمعة، أن ريادة الدول المتقدمة مسؤولية تجاه الدول النامية، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية غير كاف لدعم الدول الأفريقية في مجابهة التغيرات المناخية.
وأوضح الرئيس السيسي، أن التحدي والخطر واضح أمام الجميع ويجب التحرك بفاعلية، لافتا إلى أنه خلال الـ 10 سنوات الماضية تم رصد وفاة أكثر من 27 ألف شخص جراء الهجرة غير الشرعية.
سوق مصراوى
-
أفضل شواية جريل والأكثر مبيعاً في 2023 يبدأ من 62 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات لتبييض الأسنان في المنزل تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
قبل عيد الأضحي.. إليك أنواع وأسعار "الشوايات"تفاصيل
-
أفضل محفظة جلدية للرجال 2023 بخصم حتى 22%تفاصيل
-
أحدث صيحات حقائب اليد للنساء 2023 بخصم حتى 43%تفاصيل
-
قبل العيد.. أحدث موديلات ملابس الأولاد والبنات لصيف 2023 تبدأ من 50تفاصيل
فيديو قد يعجبك: