السيسي: مصر حرصت على تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة

كتب - مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حرصت على تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، وأطلقت منصة نوفي خلال قمة المناخ COP27.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا، الجمعة، أن ريادة الدول المتقدمة مسؤولية تجاه الدول النامية، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية غير كاف لدعم الدول الأفريقية في مجابهة التغيرات المناخية.

وأوضح الرئيس السيسي، أن التحدي والخطر واضح أمام الجميع ويجب التحرك بفاعلية، لافتا إلى أنه خلال الـ 10 سنوات الماضية تم رصد وفاة أكثر من 27 ألف شخص جراء الهجرة غير الشرعية.​