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BBC

بث مباشر.. اليوم الثاني لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بحضور الرئيس السيسي

10:57 ص الجمعة 23 يونيو 2023
بث مباشر.. اليوم الثاني لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بحضور الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يلتقي ماكرون

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كتب - مصراوي:

انطلقت صباح اليوم، أعمال اليوم الثاني لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا.

ووصل الرئيس السيسي، صباح الجمعة، إلى مقر انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا، للمشاركة في فعاليات اليوم الثاني.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لأعمال اليوم الثاني لقمة ميثاق التمويل العالي الجديد، عبر الرابط التالي:

سوق مصراوى

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