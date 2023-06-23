بث مباشر.. اليوم الثاني لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بحضور الرئيس السيسي
كتب - مصراوي:
انطلقت صباح اليوم، أعمال اليوم الثاني لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا.
ووصل الرئيس السيسي، صباح الجمعة، إلى مقر انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا، للمشاركة في فعاليات اليوم الثاني.
ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لأعمال اليوم الثاني لقمة ميثاق التمويل العالي الجديد، عبر الرابط التالي:
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