حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يلتقي ماكرون.. وعدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، لقاء الرئيس السيسي، بنظيره الفرنسي في باريس، وإعلان وزارة العمل، تفاصيل إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو بالقطاع الخاص، و10 نصائح مهمة من الصحة العالمية للحجاج لتجنب "ضربات الشمس"، وتسير 17 رحلة جوية عبر مصر للطيران، في ختام الجسر الجوي لنقل الحجاج.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يلتقي ماكرون على مأدبة غداء عمل

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في باريس مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على مأدبة غداء عمل، أقامها الرئيس الفرنسي على شرف الرئيس بقصر الإليزيه، تكريماً له واحتفاءً بزيارته لفرنسا، للمشاركة في قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد.

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مدبولي يشهد توقيع عقد لتوريد غاز الهيدروجين وإنشاء وحدة خاصة لتجهيزه وتسويقه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق لتوريد غاز الهيدروجين وإنشاء وحدة خاصة لتجهيزه وتسويقه، بين شركة مصر لصناعة الكيماويات، وتحالف من شركتي ايميكسس للهندسة والمقاولات، وجالف كر ايو الغازات الصناعية ـ مصر، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

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6 أيام متصلة.. إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو للقطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل، أن إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو تبدأ اعتبارا من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023، مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة.

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لتجنب "ضربات الشمس".. 10 نصائح مهمة من الصحة العالمية للحجاج

نشرت منظمة الصحة العالمية، قائمة بالتوصيات التي ينبغي على الحجاج اتباعها خلال أداء المناسك هذا العام.

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مصر للطيران: 17 رحلة جوية في ختام الجسر الجوي لنقل الحجاج اليوم

تختتم اليوم الخميس، شركة مصر للطيران جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

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تبدأ من 220 جنيها للكيلو.. أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف على ملف منافذ الوزارة، أن الهدف من إطلاق مبادرة محاربة الغلاء منذ 3 سنوات، إحداث توازن ورفع العبء عن المواطن وانخفاض الأسعار الموجود بالمنافذ الثابتة والمتحركة.

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10 آلاف جنيه عقوبة إقامة شوادر بيع الأضاحي بشوارع الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.

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