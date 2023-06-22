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تبدأ من 220 جنيها للكيلو.. أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

02:42 م الخميس 22 يونيو 2023
تبدأ من 220 جنيها للكيلو.. أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

منافذ وزارة الزراعة أرشيفية

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كتب- أحمد مسعد:

أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف على ملف منافذ الوزارة، أن الهدف من إطلاق مبادرة محاربة الغلاء منذ 3 سنوات، إحداث توازن ورفع العبء عن المواطن وانخفاض الأسعار الموجود بالمنافذ الثابتة والمتحركة.

وأضاف صالح، لمصراوي، اليوم الخميس، أن انخفاض الأسعار الموجودة بمنافذ وزارة الزراعة يصل إلى 20% وسلع أخرى تصل لـ30 و40%، موضحا أن سبب انخفاض الأسعار في منافذها يرجع إلى عدم وجود حلقات تسويقية وسيطة.

وفيما يلي أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة:

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- سعر كيلو اللحوم البلدي 225 جنيهًا في منافذ وزارة الزراعة.

- سعر كيلو اللحوم الضاني 250 جنيهًا في منافذ وزارة الزراعة.

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