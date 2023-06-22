مصر للطيران: 17 رحلة جوية في ختام الجسر الجوي لنقل الحجاج اليوم

وزير الأوقاف يطالب بوقف الحروب ونزيف الدماء خاصة في الأشهر الحرم

كتب- محمد عبيد:

تختتم اليوم الخميس، شركة مصر للطيران جسرها الجوي لنقل حجاج بيت ا​لله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

وتسير شركة مصر للطيران 17 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة، وبذلك تكون الشركة انتهت من مرحلة الذهاب والتي بدأت يوم 10 يونيو ونقلت خلالها 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة على متن 150 رحلة جوية.

وقالت الشركة إنه تم تسيير 78 رحلة جوية إلى جدة، و72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 11 ألف حاج من حجاج القرعة، و5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات، و8600 حاج من حجاج السياحة والأفراد، و10 آلاف حاج من حجاج الترانزيت، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي و3000 حاج من الحجاج الفلسطينيين وذلك على متن 31 رحلة جوية.

وتابعت الشركة: تغادر اليوم بعثة مصر للطيران من الصالة الموسمية بمطار القاهرة إلى الأراضي المقدسة والتي تتضمن مختلف التخصصات لتكون في شرف خدمة الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة لتذليل كل العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن من خلال تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد الانتهاء من أداء المناسك.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن يوم الأحد الموافق 2 يوليو المقبل وينتهي يوم الخميس 13 يوليو المقبل.​