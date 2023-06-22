السيسي يصل مقر انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس

القاهرة (أ ش أ):

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى مقر انعقاد القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في العاصمة الفرنسية (باريس).

وتنعقد هذه القمة -التي تستمر لمدة يومين- بمبادرة فرنسية بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات للبلدان النامية والمتقدمة، وتهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية الموجودة بنظام التمويل العالمي.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث المهم تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط بين البلدين، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموا.