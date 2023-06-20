الحوار الوطني.. مستشارة وزير المالية الأسبق تطالب بتوفير محفزات للاقتصاد غير الرسمي

كتب- إسلام لطفي:

قدمت ضحى عبد الحميد، مستشارة وزير المالية الأسبق، إلى إدارة الحوار الوطني ٤ دراسات عن بناء نظام مؤسسي للدولة، ودمج الوزارات وفقًا للتجارب الدولية، ومشروع قانون مؤسسة تقييم التنمية تحت إشراف رئيس الجمهورية، وعن فائض العمالة بالدولة ورؤية إصلاحية لهذا الملف.

وأكدت عبد الحميد، خلال كلمتها بجلسة لجنة الدين العام بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، ضرورة مراعاة احتياجات المواطن في وضع السياسة المالية؛ خصوصًا أن العالم يتحدث عن تحولات جذرية، منها موازنة البرامج والأداء.

وأضافت مستشارة وزير المالية الأسبق: نريد معرفة تراكمية في السياسة المالية وتطوير الأداء.

وطالبت عبد الحميد بتوفير محفزات للاقتصاد غير الرسمي لإدخاله في المنظومة الرسمية، بما يدر فائدة لهذا النوع من الاقتصاد.