"السيادي" يضم 7 شركات لصندوق ما قبل الطروحات ويروج لها لدى مستثمرين

القاهرة- مصراوي:

قال عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، إن 7 شركات انضمت لصندوق ما قبل الطروحات، ويجري الترويج لها مع مستثمرين استراتيجيين.

وأضاف الإبياري، في جلسة خلال القمة السنوية لسوق المال "أسواق المال.. قطار الطروحات ينطلق"، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق أيضًا يدرس الدمج بين عدد من الشركات في قطاعات معينة، لكن ذلك لن يكون هدفا على المدى القصير.

وقال إن إنشاء الصندوق السيادي جاء من أجل تحقيق أهداف وتنفيذ رؤية الدولة الاستثمارية، وبناء جسر بين الدولة والمستثمرين عبر تحديد أولويات الدولة والتقاء رؤيتها في طروحاتها المختلفة من الأصول مع رؤية القطاع الخاص والمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.

وأضاف الإبياري أن الصندوق يستهدف فتح مجال للشراكة مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقبل أعدادا كبيرة من العمال، وتعظيم الاستفادة من ضخ الاستثمارات ورفع رأس المال وتحقيق الأرباح والتنمية المستدامة.