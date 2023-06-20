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BBC

هل هناك حركة محافظين جديدة خلال أيام؟.. مصدر يكشف التفاصيل

11:55 ص الثلاثاء 20 يونيو 2023
هل هناك حركة محافظين جديدة خلال أيام؟.. مصدر يكشف التفاصيل

هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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كتب- محمد نصار:

أكد مصدر حكومي مطلع عدم وجود حركة محافظين جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ردا على ما أثير بشأن هذا الأمر.

وشدد المصدر المطلع، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثلاء، على أنه لا توجد أي حركة محافظين جديدة سواء قبل أو بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن مجلس المحافظين بتشكيله الحالي مستمر كما هو دون إجراء تعديلات عليه في الفترة الحالية.

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