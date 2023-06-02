إشادة عالمية بـ22 قرار لتحسين الاستثمار في مصر.. "العامة للاستعلامات" تكشف التفاصيل



كتب- إسلام لطفي:

ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، أن هناك إشادات كبيرة أصدرتها "وحدة الاستخبارات الاقتصادية EIU"، التابعة لمجلة "الإيكونوميست"، في تقريرها الذى أصدرته ٣١ مايو ٢٠٢٣ والتي تحدثت فيه عن 22 إجراءً جديدًا اتخذتها الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال.

وأضافت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن التقرير تضمن عدة أمور تمثلت في:

- هناك العديد من المميزات والعلامات الإيجابية في قرارات الدولة، خاصة الإجراءات التي صممت خصيصًا لتحسين بيئة الأعمال في البلاد، والتي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي المصري، والمساهمة في زيادة صادرات البلاد.

- على الرغم من أن مصر منذ عقود كانت تشهد مبادرات حكومية لتحفيز الاستثمار الخاص، إلا أن تلك الحزمة من الإجراءات تعد بمثابة أول جهد منسق من قبل الحكومة المصرية منذ إلغاء وزارة الاستثمار في عام 2019، وتأتي هذه القرارات في الوقت الحالي خاصة وأن الدولة تسعى بشكل كبير لدمج القطاع الخاص وشراكته في العديد من المشروعات.

وأوضحت أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لدعم استثمارات القطاع الخاص وزيادتها تمثلت في:

- تعديل قانون الاستثمار رقم (72) لعام 2017، للسماح للصناعات القائمة على الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحرة، ووضع مدى زمني مُحدد بـ 10 أيام عمل لحصول المشروع على كافة الموافقات اللازمة.

- التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.

- إقرار قانون يقضي بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتجميع ونشر المعلومات عن الشركات المملوكة للدولة بصورةٍ منتظمة.

- إزالة القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب في استيرادهم لما يحتاجون إليه من مستلزمات إنتاج.

- تقديم ضمان عدم خضوع المستثمرين الأجانب في مصر لرسوم تعسفية، وتسريع عملية رد ضريبة القيمة المضافة.

- تبسيط نظام تحويل الأرباح إلى الشركات القابضة والشركات التابعة، وذلك لتلافي حالات الازدواج الضريبي، بجانب تعزيز اختصاصات المحاكم التجارية.

- كان لمشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة للبنك الدولي، لتعيين مستشارين لإعداد وثيقة استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر أهمية كبرى لتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال.



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