الحج 2023.. طرق التواصل مع الشركات السياحية قبل وأثناء أداء الفريضة

كتب- يوسف عفيفي:

تنطلق خلال أيام قليلة، رحلات الحجاج من مصر إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج هذا العام، وسط استعدادات كبيرة للحفاظ على راحة وسلامة جميع الحجاج.

وتنظم وزارة السياحة والآثار، رحلات الحج لموسم 1444هـ/2023م من خلال الشركات السياحية المصرح لها بالعمل في الموسم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.

ويتخطى عدد الشركات السياحية، العاملة في موسم العمرة والحج خلال العام الحالي، حوالي 1900 شركة وفقًا لغرفة شركات السياحة والسفر.

ويرصد "مصراوي" طرق التواصل مع هذه الشركات قبل وأثناء فريضة الحج، من خلال الرابط التالي: هنا

وتبدأ شركة مصر للطيران، في أولى رحلات الحج لموسم 1444هـ/2023م، من مطار القاهرة الدولي، اعتبارا من يوم 10 وحتى 22 يونيو الجاري، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا من أول يوليو وحتى 18 يوليو 2023.