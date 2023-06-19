"محلية النواب" تناقش أزمات أسيوط بشأن القمامة بحضور المحافظ

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، بحضور اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ اسيوط، طلب إحاطة مقدم من النائب علاء سليمان، بشأن انتشار القمامة بجميع شوارع محافظة أسيوط، الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.

وأكد رئيس اللجنة، أن ملف النظافة والقمامة وإدارة المخلفات من أهم الملفات على مائدة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مدار 8 سنوات، واللجنة تتابع هذا الملف ومؤشرات القياس بشأنه في كل المحافظات، مشيراً إلى أن هذا الملف يحتاج إلى تكاتف الجهود والمشاركة والأخذ في الاعتبار النماذج الناجحة في أى محافظة.

وعقب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن منظومة النظافة والقمامة تحتاج إلى فكر استثماري في إدارتها، لافتاً إلى أهمية دعم منظومة القمامة وإدارة المخلفات وحل مشكلاتها.

وأشار ممثل الطب الوقائي بوزارة الصحة فى محافظة أسيوط، إلى أن الأمراض الوبائية موجودة مثل أى محافظة أخرى وأقل من كثير من المحافظات.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن اللجنة تطلب حصر المناطق التي يوجد فيها بؤر لتفشى أمراض وأوبئة والتنسيق مع الأجهزة المعنية والتعاطي معها.

وتابع السجيني: "لو المحافظة شغالة كويس ذاتي تستمر، لو فيها جمعيات شغالة أفضل تكون شركات إما شركات وطنية أو مختلطة أو قطاع خاص، نحتاج لمثل هذه النماذج فى هذه المنظومة".

وأوصت اللجنة وزارتي البيئة والتنمية المحلية بإفادة اللجنة برؤية كلا من الوزارتين بخطة تطوير منظومة جمع وإدارة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بأنواعها في أسيوط.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، بحضور اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ اسيوط، طلب إحاطة مقدم من النائب علاء سليمان بشأن عدم استكمال معظم المرافق (غاز طبيعي – خدمات صحية - إنارة) بمدينة 30 يونيو – مركز أسيوط – محافظة أسيوط حتى الآن، فضلاً عن ضرورة ربط المدينة بالمواصلات العامة وطرح جميع المحلات للتعاقد وإزالة القمامة.

وعقب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قائلا: "كل المرافق دخلت بالفعل باستثناء الغاز، كل محافظة لها كوتة غاز، ويتم ذلك وفقا لخطة قومية وستدخل في المرحلة الثانية حياة كريمة، أما بالنسبة لربط المواصلات، توجد مواقف و 5 سيارات ميكروباص وتعتمد على المواصلات من خلال الميكروباصات، وسيتم توفير المواصلات، وسيتم توفير 145 سيارة ميكروباص".

وقال المهندس عصام عبد الظاهر، ممثل الإسكان بأسيوط، إنه سيبدأ الطرح على المحلات الموجودة على نهاية السنة سيتم الإعلان، وعقب رئيس اللجنة، بأن هذه مدة بعيدة ويجب الإعلان في أسرع وقت ممكن.

وعقب النائب علاء سليمان، مقدم طلب الإحاطة بأن هناك 3360 وحدة، مدينة متكاملة ولا يوجد فيها وحدة صحية، متابعا: "الناس تريد السكن في المدينة لكن تحتاج أن تطمئن لوجود خدمات".

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر من النائب علاء سليمان، بشأن عدم قيام محافظة أسيوط بتأجير مجموعة من الأماكن الترفيهية والكافيهات منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي كان يتم تأجيرها بمبالغ مالية كبيرة تقدر بمبلغ 400 ألف جنيه شهرياً أي ما يعادل 12 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، مما يُعد إهدار للمال العام، وأوصت بسرعة حل هذه المشكلة.

كما ناقشت اللجنة، طلب إحاطة بشأن عدم مطابقة أعمال الرصف التي تم تنفيذها بمنطقة نزلة عبد اللاه – مركز أسيوط للمواصفات القياسية المعتمدة للرصف، مما يُعد إهدار للمال العام.

وعقب المحافظ: نفذنا 3 شوارع في نزلة عبد اللاه، وما تم فى الرصف في أسيوط خلال 3 سنوات لم يحدث من قبل، وهناك لجنة مشكلة بشأن هذا الموضوع. وأوصت اللجنة بزيارة ميدانية للمحافظ في المنطقة لمتابعة الأمر على أرض الواقع، برفقة النائب مقدم طلب الإحاطة.

كما ناقشت طلب إحاطة مقدم من النائب الحسيني جلال عيسى بشأن، سرعة إدراج مشروع إنشاء كوبري أعلى السكة الحديد بمدينة صدفا محافظة أسيوط للربط بين المدينة والقرى الواقعة غرب السكة الحديد بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، مع العلم أنه سبق منذ عامين تشكيل لجنة من الجهات المختصة بالمخطط الاستراتيجي والتفصيلي، لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء الكوبري، وقدرت التكلفة المبدئية لتنفيذ الأعمال بمبلغ 350 مليون جنيه، وقد وافقت وزارة النقل على تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع المحافظة وتحمل كل منهما 50% من التكلفة.

وقال اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، تعقيبا على طلب الإحاطة، خلال الاجتماع، إن هذا الكوبري سيتم إدراجه وإنشاءه، مشيراً إلى أن محافظة أسيوط شهدت طفرة كبيرة في الطرق والكباري.وتابع المحافظ: "ما تم إنجازه في أسيوط خلال السنوات الأخيرة في المحاور والطرق والكباري إنجاز كبير يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفى محافظة أسيوط تم إنشاء 3 محاور منها محور منفلوط ومحور أبو تيج".

واستكمل: وكذلك الطرق تم فيها إنجاز كبير، حد كان يحلم أن الطريق الزراعي يتم ازدواجه بمسافة كبيرة بتكلفة تتجاوز مليارات الجنيهات، أنا جاى من أسيوط للقاهرة فى ساعتين ونصف فقط".وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: رأينا ذلك فى العديد من المحافظات، طفرة وإنجازات كبيرة في الطرق والكباري، ورغم هذه الإنجازات والطفرة هناك على السوشيال ميديا من يتصيد السلبيات فقط ولا يركز على الايجابيات .

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب عن محافظة أسيوط، إن إنجازات الرئيس فى 9 سنوات، حققت طفرة كبيرة في الطرق والكباري في كل المحافظات، وهى إنجازات تحسب للقيادة السياسية، مضيفا أن هناك من يستغل السوشيال ميديا في تشويه الإنجازات والتركيز فقط على السلبيات.