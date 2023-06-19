لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية يحصل على برونزية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه
كتب- محمد سامي:
حقق لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب الملازم أحمد رجب المصري إنجازا رياضيا جديدا للرياضة المصرية بتحقيقه المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية في مسابقات وزن فوق 84 كجم بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومي المشاركة في منافسات بطولة الدورى العالمي للكاراتيه والتي أقيمت فعالياتها بدولة اليابان بمشاركة 46 دولة.
وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب لتحقيق هذا الإنجاز الرياضى الذي يضاف لسجلات تاريخ الرياضة المصرية، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها الأجيال المقبلة، بعد تمكنهم من تحقيق الإنجازات الرياضية المرموقة في كبرى المحافل الرياضية الأوليمبية والعالمية والدولية.
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