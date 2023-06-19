أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 19 يونيو 2023 إلى السبت 24 يونيو 2023.

وقالت الهيئة إنه من اليوم الإثنين يونيو إلى الخميس 22 يونيو، يوجد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأن ذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة أن أهم الظواهر الجوية عبارة عن نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً.

وأشارت هيئة الأرصاد أنه يوم الاثنين 19 يونيو والثلاثاء 20 يونيو يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.