الصحة تكشف آخر مستجدات مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية



كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل بيانات 56 ألفا و127 مواطنا في الاستبيان الالكتروني، الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والذي يتم من خلاله استهداف المواطنين لتلقي خدمات الكشف المبكر في الوحدات الصحية والمستشفيات.



جاء ذلك خلال الأسبوع الأول من عمل المرحلة الأولى من المبادرة، التي انطلقت الأحد 11 يونيو الجاري، بمحافظات «الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء» وتستهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة».



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تحويل 1230 مواطنا لإجراء أشعة مقطعية منخفضة الشدة للكشف عن أورام الرئة، كما تم تحويل 6440 مواطنا لإجراء اختبار تحليل الكشف المبكر عن أورام القولون، وتحويل عدد 1219 مواطنا، لإجراء الاختبار النوعي للكشف المبكر عن أورام البروستاتا، وتحويل 417 مواطنة، لإجراء اختبار الكشف عن أورام عنق الرحم، بالإضافة إلى تقديم خدمة مشروع الإقلاع عن التدخين لـ1280 مواطنا، من خلال جلسات المشورة.



وأضاف "عبدالغفار" أن المبادرة تستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي على المريض والدولة، نتيجة تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة.



وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحصول على خدمات المبادرة يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان إلكتروني، بالرقم القومي أو جواز السفر، للإجابة على عدد من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف للكشف عنه لدى المواطن.



وتابع أنه بعد معرفة المرض المستهدف للكشف عنه لدى المواطن، يتم التحويل إلى المستشفيات والوحدات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص، يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية، أما في حالة إيجابية الفحوصات، يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.



ولفت "عبدالغفار"، إلى أن خدمات المبادرة تشمل إحالة المرضى من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة، وذلك سعيًا نحو مجتمع خالٍ من الأورام السرطانية.



وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات من خلال الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن)، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن للمبادرات الرئاسية التابعة لـ«100 مليون صحة» على الرقم 15335.