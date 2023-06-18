لا بد من "بلدوزر" الحكومة.. برلماني يكشف كيف نضمن نجاح التعاونيات في مصر

كتب- نشأت علي:

قال النائب الوفدي طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشكلات التعاونيات في مصر كثيرة ومتنوعة، مضيفًا أن بعض هذه المشكلات تتركز في وجود منافسة شرسة مع القطاع الخاص الذي يمتلك الإمكانات الأفضل، وعدم القدرة على التسويق، وعدم وجود قانون موحد.

وأشاد تهامي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد، بالدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، حول "تفعيل دور التعاونيات في مصر"، قائلًا إنها دراسة مهمة ودقيقة وبلا ثغرات تقريباً؛ ولكن تنفيذها مرتبط بأمر مهم جداً وهو وجود إرادة حكومية ترغب في "معاونة التعاونيات على أداء دورها".

وقال النائب: "كل التعاونيات التي نشأت في العالم رغم أنها تعتمد بشكل رئيسي على مشاركة مجتمعية؛ فإنها حصلت على مساعدات حكومية، إما بقوانين حاكمة وإما مساهمات مالية في بدايتها، وإما بتوفير المناخ اللازم لقيام التعاونيات بدورها، أو على الأقل عدم وضع عراقيل في طريق التعاونيات بكل أشكالها؛ لتحقق الغرض من وجودها، سواء أكانت تعاونيات زراعية أم إسكانية أم صحية أم تعليمية أم غيرها...".

وأشار طارق تهامي إلى أن والده، رحمة الله عليه، كان رجلاً صعيدياً حكيماً، ونصحني نصيحة مهمة منذ 25 عاماً، عندما سعيت للحصول، باعتباري عضواً بنقابة الصحفيين، على شقة في مدينة الصحفيين، وكان سيتم بناؤها بواسطة النقابة، في منطقة جديدة بمدينة 6 أكتوبر، فقال لي "لو بلدوزر الحكومة ما عداش عليها بلاش تحجزها؛ لأنه هيبقى قدامك 20 سنة كمان علشان تستلمها"، قلت له ليه؟ فكان رده غريب عليَّ، قال: "بلدوزر الحكومة بيمر على المكان الميت فيقوم بإحيائه، ولو المكان مش في خطتها يبقى عليه العوض". وبالفعل كان عنده حق؛ لأن المشروع تعثر لعدم وجود مساعدات حكومية.

وتابع النائب: لذلك مُلخص حديثي أننا نريد لبلدوزر الحكومة أن يساعد التعاونيات في أداء دورها؛ سواء في الإسكان أو الصحة أو التعليم.. وبلدوزر الحكومة باختصار هو إرادتها ورغبتها في مساعدة التعاونيات.