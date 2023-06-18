برلمانية: حملة الكساء بالأسمرات تنشر البهجة على الأسر الأولى بالرعاية قبل عيد الأضحى

كتب- مصراوي:

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تنظيم صندوق "تحيا مصر" بمدينة الأسمرات، احتفالية تنفيذ أكبر حملة كساء استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تعد تجسيد لأهمية التضامن والتكافل الاجتماعي في المرحلة الراهنة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية في ظل الموجة التضخمية العالمية، وإدخال البهجة والفرحة على الأبناء بتوفير ملابس العيد والأحذية وألعاب الأطفال مجانا، من خلال معرض مبادرة دكان الفرحة وتوزيع المواد الغذائية واللحوم.

وأشارت "هلالي"، إلى أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار تنظيم معارض الدعم الغذائي والمعيشي بالمحافظات؛ للأسر الأولى بالرعاية، وتعظيم الشراكة القوية بين الحكومة والصندوق والقطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية ومواجهة آثار الأزمة العالمية، من خلال ضخ مزيد من الأنشطة المجتمعية التي تسهم في توسيع فرص التمكين وتضمن حق العيش الكريم لتلك الأسر، بمساندتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية واللازمة للأطفال مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة تستهدف أيضا تجهيز 100 فتاة من الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج اللازمة لتأثيث المنزل، وتوفير الكراسي الكهربائية والكراسي المتحركة لرعاية ذوي الهمم، لتكون أداة مجتمعية مهمة في طمأنة المواطن البسيط والتأكيد على وجود من يسعى لمؤزارته في مجابهة أعباء الحياة، مشيرة إلى أن تلك الخطى تبرز أهمية إعلاء التراحم والتكاتف بين الشعب في ظل تداعيات المرحلة الحالية لتكريس الدعم الموجه للأسر الأقل دخلا، وتعكس ضرورة ترسيخ الشراكة الثلاثية بين الصندوق والدولة والمجتمع المدني لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين الأكثر استحقاقًا واحتياجًا للتدخلات الاجتماعية.