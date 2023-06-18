بعد المرحلة الأولى.. متى تصل مبادرة الكشف عن السرطان لباقي المحافظات؟

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم)، على مستوى محافظات الجمهورية، بعد تدشينها في 9 محافظات بالمرحلة الأولى.

كانت وزارة الصحة أعلنت الأسبوع الماضي إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في محافظات: "إسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء، بورسعيد".

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه من المقرر تقديم خدمات المبادرة في محافظات: "القاهرة، الإسماعيلية، السويس، كفرالشيخ، البحر الأحمر، شمال سيناء، المنوفية، الأقصر، أسوان، بنى سويف، سوهاج"، بحلول شهر نوفمبر المقبل.

وبحلول شهر مايو من العام المقبل، ستنطلق المبادرة في محافظات: "الجيزة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنيا، الوادي الجديد، قنا"، وفق المصدر.

تفاصيل المبادرة

* تستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن المرض في مراحل مبكرة، وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عنه، وتقليل العبء المادي في الحالات المتأخرة.

* الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

* بعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه.

* العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.