علوم البحار: قرش البحر الأحمر مهدد بالإنقراض وهاجم السائح بغرض التغذية

(مصراوي):

أكد الدكتور اشرف صديق، المتخصص في المصايد البحرية بمعهد علوم البحار، أن الأسماك بشكل عام لها مواسم للتكاثر أو التزاوج وتهاجر من أماكن المعيشة وأماكن للتغذية وأخرى للتكاثر، موضحا أن القروش تتجمع في الأماكن المعروفة لها وتضع الصغار ثم تهجر المكان.

وأوضح اشرف صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن زلزال تركيا كما كان له تأثير في البر أيضا كان لها تأثير في البحر والكائنات البحرية قد تهجر الأماكن لأماكن اخرى وقد يكون هذا سبب يجعلها تنتقل لأماكن أخرى.

وتابع: "القروش لا تهاجم الانسان طوال الوقت ولكن تهاجم لأسباب ممكن حد يكون نزل البحر وهو مصاب ويقطر دماء وده تزود الإثارة عند القرش أو ارتداء الألوان الفاقعة"، مشيرا إلى أن البحر الاحمر كان ممنوع فيه صيد القروش لغرض سياحي.

وعن سبب هجوم قرش البحر الأحمر، رد قائلا: "القرش الذي قتل الشاب الروسي مهدد بالانقراض وتم اصطياده لأنه هاجم شخص والهدف من الاصطياد الإجابة على تساؤلات سبب الهجوم في الحادث وتبين أن القرش كان في مرحلة اولية للتزاوج وكان فترة وضع الصغار حوالي سنة للوضع، ولكن وجدنا معدة السمكة خالية من الاكل باستثناء أجزاء من الضحية، وده يدل أن القرش دخل المكان بغرض التغذية، ويتم تحنيطه الان لعرضه في المتحف".