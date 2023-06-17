إعلان

BBC

قرار عاجل من "الرعاية الصحية" بشأن وفاة ممرضة بورسعيد

11:18 م السبت 17 يونيو 2023
قرار عاجل من "الرعاية الصحية" بشأن وفاة ممرضة بورسعيد

الهيئة العامة للرعاية الصحية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - أحمد جمعة:

نعت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببالغ الحزن والآسى وفاة "الممرضة إسراء أحمد عويضه" أحد أعضاء طاقم التمريض بمستشفى الحياة بورفؤاد ببورسعيد التي توفيت إثر جلطة في المخ بالمستشفى الجامعي بدمياط.

وتقدم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وجميع العاملين بالهيئة، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة داعيين الله المولى عز وجَّل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها و زملاءها الصبر والسلوان.

ووجه السبكي، بفتح تحقيق فوري برئاسة الهيئة حول ما أثير عن الإجراءات الإدارية للقومسيون الطبي مع المتوفاة للوقوف على صحة ذلك وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ثبوت ثمة تقصير.

سوق مصراوى

الهيئة العامة للرعاية الصحية الممرضة إسراء أحمد عويضه مستشفى الحياة بورفؤاد المستشفى الجامعي بدمياط

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

علوم البحار يكشف تفاصيل ظهور القرش بالإسكندرية: مولود صغير من نوع الماكو.