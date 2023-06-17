قرار عاجل من "الرعاية الصحية" بشأن وفاة ممرضة بورسعيد

كتب - أحمد جمعة:

نعت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببالغ الحزن والآسى وفاة "الممرضة إسراء أحمد عويضه" أحد أعضاء طاقم التمريض بمستشفى الحياة بورفؤاد ببورسعيد التي توفيت إثر جلطة في المخ بالمستشفى الجامعي بدمياط.

وتقدم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وجميع العاملين بالهيئة، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة داعيين الله المولى عز وجَّل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها و زملاءها الصبر والسلوان.

ووجه السبكي، بفتح تحقيق فوري برئاسة الهيئة حول ما أثير عن الإجراءات الإدارية للقومسيون الطبي مع المتوفاة للوقوف على صحة ذلك وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ثبوت ثمة تقصير.