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الصحة تحسم الجدل بشأن انتشار فيروس أشد فتكًا من كورونا

10:41 م السبت 17 يونيو 2023
الصحة تحسم الجدل بشأن انتشار فيروس أشد فتكًا من كورونا

الدكتور حسام عبدالغفار

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كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا تقارير علمية عن وجود فيـروس جديد منتشر حاليا.

وأوضح عبدالغفار، في منشور عبر الحساب الرسمي للوزارة، أن تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن ضرورة استعداد الأنظمة الصحية للاستجابة لتفشي مرض قد يكـون "أكثر فتكا" من كوفيد-19، يشير إلى ضرورة الاستعداد لأي طارئ صحي أو فيروسات قد تظهر قريبا.

ولفت إلى أن تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية لمنع الجوائح المستقبلية، لم تشر إلى التنبؤ بوجود وباء أو فيروس معين قابل للانتشار حول العالم.

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