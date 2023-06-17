الأزهر يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مدرسة ثانوية في أوغندا
القاهرة- أ ش أ:
أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف مدرسة ثانوية في منطقة "مبوندوي" غرب أوغندا، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وإصابة آخرين.
وأكد "الأزهر"، أن هذه الجريمة النكراء دليل على تجرد مرتكبيها من كل معاني الرحمة والإنسانية، وكل القيم الدينية والأخلاقية، مشددًا على أنَّ استهداف الأبرياء الآمنين من طلاب العلم يفضح استراتيجية هذه الجماعات المتطرفة لتغييب العقول وتفشي الجهل عبر ضرب مراكز التعليم، مطالبًا المجتمع الدولي بالتضامن لتعزيز قدرات الدول -وبخاصة الإفريقية- لمكافحة هذا الإرهاب الأسود والقضاء عليه.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وإلى أوغندا قيادة وشعبًا، داعيا الله -تعالى- أن يحفظ الأبرياء والإنسانية كافةً من كل مكروهٍ وسوءٍ.
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